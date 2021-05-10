5 شركات مصرية ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 شركة عائلية عربية في 2021

كتبت- ياسمين سليم:

ضمت قائمة فوربس لأقوى 100 شركة عائلية عربية في 2021، خمس شركات مصرية.

وأعلنت مجلة فوربس الشرق الأوسط قائمة بأقوى 100 شركة عائلية عربية في 2021، تؤثر وتسهم في عجلة الاقتصاد، بشكل يفوق نظيراتها من الشركات غير العائلية.

وتراجعت مجموعة منصور، من المركز الأول في قائمة العام الماضي إلى المركز الثاني.

وتعمل مجموعة منصور في أكثر من 100 دولة، في مجال السيارات وتوزيع العلامات التجارية الدولية ولها استثمارات في أوبر وفيسبوك وتويتر، وفقًا لفوربس.

ويدير المجموعة الإخوة ياسين ومحمد ويوسف منصور، وتبلغ ثروتهم المجمعة 5.1 مليار دولار.

واحتلت مجموعة العربي، التي أسسها رجل الأعمال محمود العربي، المركز 53 في القائمة.

وتعمل الشركة في تصنيع وتسويق المنتجات الإلكترونية وتمتلك 16 شركة و26 منشأة صناعية ومستشفيين، وتصدر منتجاتها إلى 60 دولة حول العالم.

وظهرت شركة حسن علام للمقاولات العامة في القائمة لأول مرة واحتلت المركز 75 في القائمة.

وتعمل الشركة في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات ومواد البناء والمرافق، ولديها أعمال قيد التنفيذ بقيمة 3.5 مليار دولار، وفقًا لفوربس.

واحتلت شركة معمار المرشدي، المركز 82 في القائمة، وهي شركة أسسها محمد مرشدي، لتطوير العقارات في مصر.

واحتلت مجموعة الشرقيون، المملوكة لعائلة خميس فريد، المركز 93 في القائمة.

وتعمل المجموعة في الصناعة والتجزئة والعقارات، ولدى الشركة واحدة من أشهر العلامات التجارية للسجاد في المنطقة وهي "النساجون الشرقيون".

وتمتلك المجموعة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية وهي واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري والعمراني في مصر باستثمارات 3.1 مليار دولار، وفقًا لفوربس.

وترأس ياسمين خميس، مجلس إدارة الشركة، وهي واحدة ضمن 3 سيدات في القائمة يترأسها سيدات.

وتصدرت قائمة أقوى 100 شركة عائلية في 2021، مجموعة العليان السعودية.

وهيمنت الشركات السعودية على القائمة بواقع 36 شركة من المملكة وتليها الإمارات بـ 25 شركة والكويت بـ 7 شركات.