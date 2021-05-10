أول تعليق من أوبر مصر بعد زيادة أسعار خدماتها بسبب ارتفاع البنزين

03:42 م الإثنين 10 مايو 2021
أول تعليق من أوبر مصر بعد زيادة أسعار خدماتها بسبب ارتفاع البنزين

أوبر

كتب- علاء حجاج:

قال أحمد خليل، مدير عام أوبر في مصر، إن قرار الشركة بزيادة أسعار تعريفة خدماتها جاء بعد دراسة شاملة للتأثير الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا المستجد، وللزيادة الأخيرة في أسعار الوقود التي طبقتها الحكومة المصرية في أبريل الماضي.

وأخطرت أوبر عملائها اليوم أنها رفعت أسعار خدماتها بقيمة تصل إلى ٢٥ قرشا، بسبب زيادة أسعار البنزين الأخيرة.

وقال خليل لمصراوي: "كان علينا تعديل أسعار الرحلات المقترحة لمساعدة السائقين في الحفاظ على مستوى أرباحهم".

وأضاف أن الشركة تواصل البحث عن مختلف الطرق لدعم السائقين مع تسهيل رحلات للركاب بأسعار في متناول اليد.

وبحسب البريد الإلكتروني الذي أرسلته أوبر مصر لعملائها فإن تعديل أسعار رحلاتها جاء بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين يساعد الكباتن علي تعزيز أرباحه، كما أن السعر الجديد سيكون مناسبا للركاب لضمان عدم انخفاض في طلبات الرحلات.

وكانت الحكومة قررت زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه بقيمة 25 قرشا ليصل بذلك سعر بنزين 80 إلى 6.50 جنيه للتر بدلا من 6.15 جنيه، بينما ارتفع سعر بنزين 92 من 7.50 جنيه إلى 7.75 جنيه، وقفز سعر بنزين 95 من 8.50 جنيه إلى 8.75 جنيه للتر، مع تثبيت سعر السولار عند مستوى 6.75 جنيه للتر.

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