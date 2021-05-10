أوبر تقرر رفع أسعار خدماتها بسبب زيادة البنزين الأخيرة

كتب- علاء حجاج:

قرر شركة أوبر مصر رفع أسعار خدماتها بقيمة تصل إلى 25 قرشاً، بعد دراسة أجرتها لمعرفة تأثير زيادة أسعار البنزين التي أقرتها الحكومة يوم 22 أبريل الماضي.

وأرسلت الشركة بريدا إلكترونيا لعملائها قالت فيه إن تعديل أسعار رحلاتها جاء بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين وهو ما يساعد الكباتن علي تعزيز أرباحهم، كما أن السعر الجديد سيكون مناسبا للركاب لضمان عدم الانخفاض في طلبات الرحلات.

وكانت الحكومة قررت زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه بقيمة وصلت إلى 25 قرشا لكل لتر ليصل بذلك سعر بنزين 80 إلى 6.50 جنيه للتر بدلا من 6.15 جنيه، بينما ارتفع سعر بنزين 92 من 7.50 جنيه إلى 7.75 جنيه، وسعر بنزين 95 من 8.50 جنيه إلى 8.75 جنيه للتر، مع تثبيت سعر السولار عند مستوى 6.75 جنيه للتر .

ورفعت شركة أوبر تعريفة فتحة العداد في خدمة أوبر إكس بالقاهرة من 7.25 جنيه إلى 7.50جنيه، وسعر الكيلو متر الواحد من 270 قرشا إلى 285 قرشا وسعر دقيقة الانتظار من 40 إلى 42 قرشا مع تثبيت السعر الأدنى للرحلة عند 12 جنيها.

UberX

بينما ارتفعت تعريفة فتح العداد في خدمة التاكسي الأبيض عن طريق أوبر من 7.25 جنيه إلى 7.50جنيه وسعر الكيلو متر الواحد من 250 قرشا إلى 260 قرشا وسعر دقيقة الانتظار من 35 إلى 40 قرشا ، علما بأن الحد الأدنى للرحلة كما هو عند مستوى 12 جنيها.

Taxi

وفي محافظة الإسكندرية، ارتفعت تعريفة فتح العداد في خدمة أوبر إكس من 7 جنيهات إلى 7.25 جنيه والكيلو متر من 250 قرشا إلى 260قرشا، بينما زادت دقيقة الانتظار من 35 إلى 40 قرشا مع استقرار الحد الأدنى عند 10 جنيهات.

Alexandria Fare Breakdown Summary

UberX

وارتفع سعر تعريفة بداية الرحلة في خدمة أوبر كومفورت من 10.50 جنيه إلى 11 جنيها، وسعر الكيلو متر الواحد من 380 قرشا إلى 400 قرش ودقيقة الانتظار من 60 إلى 63 قرشا ، مع ثبات الحد الأدنى للرحلة عند 17 جنيها.

وتتوافر خدمة أوبر كومفورت فى مدينة القاهرة وتتيح للعملاء رحلات أكثر راحة تتمثل فى قدرة الراكب على اختيار درجة حرارة تكييف السيارة من بين 3 خيارات ، إلى جانب خاصية تفضيل الحديث مع السائق من عدمه إذ يستطيع الراكب قبل انطلاق الرحلة تحديد رغبته فى الكلام من عدمه مع الكابتن من خلال التطبيق.

Comfort

أما خدمة سيليكت، ارتفعت تعريفة بداية الرحلة من 12 جنيه إلى 12.50جنيه وسعر الكيلو متر من 395 قرشا إلى 415 قرشا وسعر دقيقة الانتظار من 65 إلى 68 قرشا علما بأن الحد الأدنى للرحلة هو 17 جنيها.

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