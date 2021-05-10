كليوباترا تعلن انتهاء اتفاقية الاستحواذ على ألاميدا وتوقف المفاوضات

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت مجموعة مستشفيات كليوباترا، في بيان للبورصة اليوم الاثنين، أنه تم إنهاء اتفاقية بيع وشراء أسهم مشروطة التي وقعتها المجموعة للاستحواذ على مجموعة ألاميدا هيلثكير جروب في مصر، واندماج وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية، مؤكدة توقف المفاوضات والمناقشات بشأن هذه الاتفاقية.

وتعود بدايات هذه الصفقة إلى فبراير من العام الماضي حينما تم الكشف عن مفاوضات أجراها الطرفان مجموعة مستشفيات كليوباترا ومجموعة ألاميدا لتوقيع اتفاقية اندماج بينهما.

ولكن لم يتم اتخاذ أية خطوات رسمية إلا في ديسمبر الماضي، حينما أعلنت مجموعة مستشفيات كليوباترا توقيع اتفاقية مشروطة للاستحواذ على مجموعة ألاميدا، واندماج تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية.

وقال الشركة في بيان وقتها إنه من المزمع إتمام الصفقة خلال النصف الأول من عام 2021، شريطة استيفاء الموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية والرقابية من بينها وزارة الصحة والسكان وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والهيئة العامة للرقابة المالية، وموافقة الجمعية العامة العادية للشركة.

ولم تمض سوى أيام قليلة حتى أعلن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في 30 ديسمبر الماضي، قراره المبدئي بعدم منح الموافقة على استحواذ مجموعة كليوباترا على مجموعة ألاميدا لوجود مؤشرات بالتأثير سلبًا على قطاع الرعاية الصحية في مصر.

وقال الجهاز في بيان سابق له إن قراره جاء في ضوء حرصه على منع إنشاء كيانات احتكارية في سوق المستشفيات في مصر، وما قد يتبع ذلك من الإضرار بالرعاية الصحية للمواطن المصري ورفع أسعارها.

وقرر مجلس إدارة الجهاز وقتها إخطار وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بتقريره المبدئي بشأن الآثار المحتمل حدوثها في حال استحواذ مجموعة مستشفيات كليوباترا على مجموعة مستشفيات ألاميدا.

ولكن شركة مستشفى كليوباترا قالت في اليوم التالي، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إنها لم تتقدم رسميًا بملف كامل لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بشأن الصفقة، وإنها بصدد تجهيز وإعداد ملف كامل للطلب مشمولا بكافة النقاط والدراسات المطلوب تقديمها ومناقشتها مع الجهاز.

ورغم إعلان الشركة، أكد محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، أنه حتى يوم 3 فبراير، وقت تصريحاته، لم ترسل شركة كليوباترا الملفات الخاصة بهذه الصفقة للجهاز، ولكنه أشار إلى أنه من المنتظر أن ترسلها خلال أيام، وهو ما لم يتم تأكيده بعد ذلك.

وتضم مستشفيات كليوباترا نحو 780 سريرا، موزعة على 6 مستشفيات كبيرة بالقاهرة الكبرى، ومنها مستشفى كليوباترا بمصر الجديدة، والنيل بدراوي، والشروق، والقاهرة التخصصي.

وشركة ألاميدا، هي شركة إماراتية، تمتلك وتدير من خلال شركاتها التابعة عدد من المستشفيات والمراكز الطبية في مصر ومنها مستشفى السلام الدولي في المعادي ومستشفى دار الفؤاد في مدينة 6 أكتوبر ومدينة نصر ومستشفى السلام الدولي في القطامية، وتمتلك نحو 670 سريرا.

وفي حال إذا كانت نجحت صفقة الدمج أو الاستحواذ كان الكيان الجديد سيصبح أكبر مؤسسة صحية بالقطاع الخاص بطاقة استيعابية تضم 1450 سريرا.