تنظيم الاتصالات: خط محمول جديد لمتحدي الإعاقة بخصم 50% على الباقة الشهرية

كتب- علاء حجاج:

أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إتاحة خط محمول جديد للمستخدمين من متحدي الإعاقة بخصم 50% على باقاته الشهرية متضمنة الخدمات الصوتية والإنترنت وذلك من خلال شركات المحمول المرخص لها بالسوق المصري.

وقال بيان من الجهاز اليوم الاثنين إن هذه الخطوة تأتي هذه الخطوة ضمن توجه الجهاز بسرعة دمج متحدي الإعاقة في عملية التحول الرقمي وتمكينهم بما يضمن سهولة النفاذ إلى خدمات الاتصالات والإنترنت، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري.

أوضح تنظيم الاتصالات أنه تم التنسيق مع شركات المحمول لإتاحة الخطوط الجديدة بمنافذ وفروع الشركات بدايةً من أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف أنه حددت المستندات والأوراق المطلوبة للحصول عليها، وذلك من خلال التوجه إلى أحد أفرع أو منافذ شركات المحمول وتقديم ما يثبت هويتهم عن طريق إحدى الوسيلتين، الأولى عن طريق تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة (المصدرة من وزارة التضامن الاجتماعي) مصحوبة ببطاقة الرقم القومي، والوسيلة الثانية عن طريق تقديم شهادة التأهيل وبطاقة تحقيق الشخصية لمتحدي الإعاقة بالإضافة لبطاقة الرقم القومي لمن لم يتسنى لهم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

ووجه الجهاز شركات المحمول العاملة بالسوق المصري بضرورة تيسير إجراءات الحصول على خدمات الاتصالات لمتحدي الإعاقة بشكل عام ومن ضمنها إجراءات الحصول على الخطوط الجديدة.

وأشار الجهاز إلى أنه فتح الباب للشركات في مجال الابتكار والإبداع وتشجيع التنافسية لأي مبادرات تخدم متحدي الإعاقة وتلبي احتياجاتهم وتقدم ما يناسبهم من خدمات لدمجها وتوفير سُبل الحياة الكريمة لهم.