لماذا ارتفعت أسعار حديد التسليح للمرة الثانية خلال شهر مايو؟

كتبت- شيرين صلاح:

صعدت أسعار حديد التسليح بالأسواق للمرة الثانية خلال شهر مايو الجاري بحوالي 500 جنيه للطن الواحد، وفقا لقول أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وزاد سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بشركة حديد عز إلى 14200 جنيه، كما زاد سعر طن الحديد بشركة حديد المصريين إلى 14100 جنيه.

وارتفع سعر طن الحديد بشركة بشاي للصلب إلى 14050 جنيهًا، كما ارتفع سعر طن الحديد بشركة الجارحي للحديد والصلب إلى 13800 جنيه.

وقال محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن أسعار المعادن بالبورصات العالمية قفزت خلال الأيام الماضية، مما سبب زيادة في سعر الحديد بالأسواق.

وأضاف حنفي، أن هذه القفزة جاءت نتيجة زيادة الطلب على خام الحديد بالبورصات، بالإضافة إلى أن إنتاج مصانع الحديد بالخارج غير مستقر.

ووفقا لقول مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، فإن سعر الخردة قفز إلى 488 دولارًا للطن، والبليت 660 دولارًا للطن.

وتوقع حنفي المزيد من الصعود في أسعار حديد التسليح بالسوق المحلي خلال الفترة المقبلة في ظل عدم استقرار أسعار الخامات بالبورصات العالمية.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.