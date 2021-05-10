معدل التضخم السنوي يتراجع للشهر الثاني خلال أبريل الماضي ويسجل 4.4%

كتب- مصطفى عيد:

تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في أبريل الماضي للشهر الثاني على التوالي وذلك على الرغم من ارتفاع المعدل الشهري.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له اليوم الاثنين، إن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية وصل في أبريل إلى 4.4% مقابل 4.8% في مارس الماضي.

وبحسب بيانات الجهاز، سجل معدل التضخم السنوي في المدن 4.1% خلال شهر أبريل مقابل 4.5% خلال مارس الماضي.

ويأتي هذا التراجع رغم ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى 1.2% لإجمالي الجمهورية خلال شهر أبريل الماضي مقابل 0.6% في شهر مارس.

وسجل معدل التضخم الشهري في المدن خلال أبريل 0.9% مقابل 0.6% في مارس الماضي، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء.

ووضع البنك المركزي مستهدفا جديدا لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.