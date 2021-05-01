كيف تمول شراء سيارة صينية بسعر فائدة 14.5% سنويًا من 3 بنوك؟

كتبت-منال المصري:

تواصل البنوك تقديم قرض لشراء السيارات الصينية للموظفين في القطاعي الحكومي أو الخاص بشروط محددة تختلف عن قروض السيارات الأخرى، وذلك حسب سياسة كل بنك.

وخفضت البنوك الفائدة على قروض السيارات بنسبة 1% بداية من العام الجاري، لكنها أعادت نسبة المصاريف الإدارية بالكامل على قيمة القرض.

وتتباين تفاصيل قرض السيارات الصيني من موظف حكومي أو خاص، وكذلك يمنح البنك نسبة فائدة أقل على العملاء الذين يحولون رواتبهم على البنك عن عملاء تحويل القسط لتحفيزهم على تحويل رواتبهم.

وتحدد البنوك أنواعًا محددة من ماركات السيارات الصيني لتمويلها وبعض أنواع أخرى تحجم عن التعامل معها بسبب ارتفاع نسبة مخاطرها وكثرة مشاكلها الفنية.

وعاودت طلبات العملاء على قروض السيارات مجددا قبل نهاية العام الماضي، وذلك بعد احجامهم عن طلب القروض في بداية انتشار الموجة الأولى لجائحة فيروس كورونا.

وتطلب البنوك من العميل إرفاق بعض المستندات اللازمة لتقديم القرض مثل صورة الرقم القومي (سارية)، وشهادة معتمدة من جهة العمل بإثبات الدخل الشهري، وعرض سعر من معرض السيارات، ويحق للبنك طلب بعض الأوراق الأخرى للموافقة على القرض.

ويرصد مصراوي تفاصيل قروض السيارات الصينية في 3 بنوك وهم الأهلي ومصر والقاهرة للموظفين في القطاعي العام والخاص بعد تراجع نسبة الفائدة عليها وعودة المصاريف الإدارية مجددا في 2021.

1 -البنك الأهلي:

نسبة الفائدة: من 15% متناقصة إلى 16.5% سنويا حسب آجال القرض.

قيمة القرض: من 20 ألف جنيه إلى مليون جنيه كحد أقصى.

نسبة التمويل من البنك: 50% من إجمالي قيمة السيارة.

المصاريف الإدارية: 1.5% من إجمالي قيمة القرض.

فترة سداد القرض: 4 سنوات كحد أقصى.

الدخل الشهري: 1500 جنيه كحد أدنى.

السن: 21 عاما إلى 60 عاما كحد أقصى.

2 -بنك مصر:

الفائدة: من 15.5% إلى 17.75% سنويا متناقصة وتتباين حسب تعهد جهة العمل بتحويل الراتب على البنك.

قيمة القرض: من 70 ألف جنيه إلى 550 ألف جنيه كحد أقصى.

المصاريف الإدارية: 1.25% من إجمالي قيمة القرض.

نسبة التمويل: 60% فقط من إجمالي قيمة السيارة.

فترة سداد القرض: من سنة إلى 3 سنوات كحد أقصى.

الدخل الشهري: ألف جنيه كحد أدنى لموظف الحكومة، وألفي جنيه للقطاع الخاص.

السن: 21 عاما إلى 65 عاما.

3-بنك القاهرة:

الفائدة: 14.5% إلى 20% متناقصة حسب تعهد جهة العمل لتحويل الراتب.

قيمة القرض: من 15 ألف جنيه إلى مليوني جنيه كحد أقصى.

المصاريف الإدارية: 2.5% من إجمالي قيمة القرض.

نسبة التمويل من البنك: 100% من إجمالي قيمة السيارة

سداد القرض: من سنة إلى 5 سنوات كحد أقصى.

الدخل الشهري: ألفي جنيه.

السن: 21 عاما إلى 65 عاما.