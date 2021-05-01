أسعار الدقيق ترتفع وتوقعات بالمزيد مع اقتراب عيد الفطر

02:19 م السبت 01 مايو 2021
أسعار الدقيق ترتفع وتوقعات بالمزيد مع اقتراب عيد الفطر

أسعار الدقيق

كتبت-دينا خالد:

قال جلال عمران، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدقيق السائب والمعبأ شهدت ارتفاعا بقيمة جنيه في الكيلو منذ بداية شهر رمضان، متوقعًا مزيدًا من الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عمران لمصراوي أن أسعار الدقيق ارتفعت منذ بداية العام تدريجيا بنحو 3 جنيهات للكيلو.

وأضاف عمران أن سعر كيلو الدقيق السائب أصبح يتراوح بين 8 و10 جنيهات، مقابل 6 و7 جنيهات في بداية العام.

ويتراوح كيلو الدقيق المعبأ بين 11 جنيها و14.5 جنيه في الأسواق بحسب اختلاف الشركات.

وأرجع عمران هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع أسعار القمح عالميًا ومحليًا.

ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وبدأت مصر حاليًا موسم حصاد القمح المحلي، لكنها تكفي بقية احتياجاتها من الخارج.

وقالت وكالة بلومبرج الأسبوع الماضي إن سعر القمح صعد إلى أعلى سعر له منذ فبراير 2013 قبل أن يغلق تعاملات الأسبوع قبل الماضي مرتفعا بنسبة 3.8% عند 7.395 دولار للبوشل (وحدة مكيال أمريكية للحبوب تعادل نحو 27.2 كيلو جرام للقمح)، حيث بدأ المشترون الجدد في التدخل، حيث أصدرت كل من مصر وبنجلاديش عطاءات جديدة.

وتوقع عمران أن تظل الأسعار مرتفعة حتى نهاية شهر رمضان، خاصة في ظل ارتفاع الطلب لتحضيرات كحك العيد.

أسعار الدقيق عيد الفطر ارتفاع أسعار الدقيق

الخبر التالى:

كيف تمول شراء سيارة صينية بسعر فائدة 14.5% سنويًا من 3 بنوك؟
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 226531

    عدد المصابين

  • 170008

    عدد المتعافين

  • 13278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 151093581

    عدد المصابين

  • 128421128

    عدد المتعافين

  • 3178093

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بعد قفزة الإصابات.. متى تصل مصر لذروة كورونا الثالثة؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا