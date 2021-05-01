أسعار الدقيق ترتفع وتوقعات بالمزيد مع اقتراب عيد الفطر

كتبت-دينا خالد:

قال جلال عمران، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدقيق السائب والمعبأ شهدت ارتفاعا بقيمة جنيه في الكيلو منذ بداية شهر رمضان، متوقعًا مزيدًا من الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عمران لمصراوي أن أسعار الدقيق ارتفعت منذ بداية العام تدريجيا بنحو 3 جنيهات للكيلو.

وأضاف عمران أن سعر كيلو الدقيق السائب أصبح يتراوح بين 8 و10 جنيهات، مقابل 6 و7 جنيهات في بداية العام.

ويتراوح كيلو الدقيق المعبأ بين 11 جنيها و14.5 جنيه في الأسواق بحسب اختلاف الشركات.

وأرجع عمران هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع أسعار القمح عالميًا ومحليًا.

ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وبدأت مصر حاليًا موسم حصاد القمح المحلي، لكنها تكفي بقية احتياجاتها من الخارج.

وقالت وكالة بلومبرج الأسبوع الماضي إن سعر القمح صعد إلى أعلى سعر له منذ فبراير 2013 قبل أن يغلق تعاملات الأسبوع قبل الماضي مرتفعا بنسبة 3.8% عند 7.395 دولار للبوشل (وحدة مكيال أمريكية للحبوب تعادل نحو 27.2 كيلو جرام للقمح)، حيث بدأ المشترون الجدد في التدخل، حيث أصدرت كل من مصر وبنجلاديش عطاءات جديدة.

وتوقع عمران أن تظل الأسعار مرتفعة حتى نهاية شهر رمضان، خاصة في ظل ارتفاع الطلب لتحضيرات كحك العيد.