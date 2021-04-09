ترقب لإعلان أسعار البنزين الجديدة وسط توقعات بالزيادة

القاهر ة – مصراوي:

ينتظر المواطنون خلال ساعات صدور قرار اللجنة الحكومية لتسعير الوقود الجديدة، والتي ستطبق لمدة 3 شهور مقبلة، وسط توقعات بالزيادة.

وكانت مصادر حكومية، قالت في مصراوي، في تصريحات إن اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، ستعقد اجتماعها لتحديد أسعار المواد البترولية للربع الثالث من العام الحالي (أبريل – يونيو)، خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة تناقش أسعار البترول العالمية، لاتخاذ القرار النهائي الخاص بأسعار المواد البترولية "تمهيدا لعرض قرار وزيري البترول والمالية، على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائي بتحديد أسعار المواد البترولية الجديدة".

وتوقع مصدر حكومي زيادة أسعار المواد البترولية خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو، نظرا لارتفاع أسعار النفط العالمية خلال الفترة الماضية.

وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارا من نهاية يونيو 2019، حيث تقوم الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.

وبحسب المصدر، فإن التقرير سيتضمن تغيير أسعار البترول العالمية، بالإضافة إلى تغيير أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه والتي بدأت في الارتفاع مع نهاية الشهر الماضي.

وأشار إلى أن قرار اللجنة سيتضمن ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.