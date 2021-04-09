الذهب يواصل ارتفاعه في مصر بتعاملات الجمعة.. تعرف على التفاصيل

كتبت – شيماء حفظي:

واصل سعر الذهب ارتفاعه في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بتعاملات أمس، وزاد سعر الجرام جنيها واحدا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 صعد إلى 762 جنيها مقابل 761 جنيهًا أمس.

وكان الذهب ارتفع في نهاية تعاملات الأمس إلى نحو 765 جنيها، قبل أن يعاود الهبوط مرة أخرى إلى 761 جنيها ثم إلى 762 جنيها بحلول الساعة الواحدة بعد منتصف الظهر.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 653 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 871 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب 6096 جنيهًا.

وأرجع نجيب، تذبذب أسعار الذهب بمصر، إلى تراجع أسعار المعدن الخام عالميا، مع تدفق أموال المستثمرين الأجانب في الأسهم.

وكشفت بيانات تدفقات أسبوعية من Bank of America الجمعة 9 أبريل أن المستثمرين ضخوا أموالا في الأسهم على مدى الأشهر الخمسة الفائتة تزيد عما تلقته السوق في الاثني عشر عاما الماضية، إذ أوقدت سياسات نقدية بالغة التيسير وتحفيز غير مسبوق شرارة تحول ضخم صوب الأسهم.

وقال Bank of America إن 576 مليار دولار ذهبت إلى صناديق الأسهم في الأشهر الخمسة الفائتة، مما يفوق تدفقات إجمالية مسجلة قدرها 452 مليار دولار في الاثني عشر عاما الماضية.

وقال Bank of America، استنادا إلى مخصصات العملاء للأصول، إن 63.6% من الأموال، وهي نسبة قياسية، اُستثمرت في الأسهم، و18.5% في الدين و11.6%في النقد.

لكن حالة الوفرة اعتراها التباطؤ في الأسابيع الأخيرة، إذ ضخ المستثمرون 22.7 مليار دولار في النقد خلال الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، علاوة على ما يقرب من 100 مليار دولار جرى التعهد بها في الأسبوعين الماضيين.