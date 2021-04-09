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أسعار الخضروات ترتفع بسوق العبور خلال الأسبوع

11:27 ص الجمعة 09 أبريل 2021
أسعار الخضروات ترتفع بسوق العبور خلال الأسبوع

ارشيفية

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار عدد من أصناف الخضروات في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال الأسبوع الماضي، وبينها الطماطم والبطاطس، بينما تراجع سعر البصل، والفاصوليا.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق، ارتفع سعر كيلو الطماطم 20 قرشا خلال الأسبوع، والكوسة زاد بين 50 قرشا و1.5 جنيه، للكيلو الواحد، اليوم الجمعة مقارنة بالجمعة الماضي.

ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.25 و 2.4 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 1.25 و 2.5 جنيه، بزيادة 20 قرشا.

البصل بين 1.5 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الكوسة بين 2 جنيه و 5.5 جنيه بزيادة بين 50 قرشا و1.5 جنيه.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات، بتراجع بين جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 7 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات.

سوق العبور اسعار الخضروات أسعار الفاكهة

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