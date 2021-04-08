6 مصريين في قائمة فوربس للأثرياء العرب.. تعرف عليهم
القاهرة- مصراوي:
تضمنت قائمة فوربس للأثرياء العرب للعام الحالي 6 مليارديرات مصريين من بين 22 مليارديرا ضمتهم القائمة مقارنة بـ 21 مليارديرا في قائمة 2020.
الخبر التالى:ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس
الأخبار المتعلقة
-
ناصف ساويرس يتصدر قائمة فوربس لأثرياء العرب في 2021
-
ساويرس يتوقع عودة ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى 1900 دولار للأوقية
-
نجيب ساويرس: "بيتكوين" ليست لها قيمة وأشبه بـ "توظيف الأموال" بخلاف
-
ساويرس: نأمل في اكتشاف "ذهب" في المنطقة التي فزنا بها في مصر
-
نجيب ساويرس: أوراسكوم للاستثمار تعتزم التوسع في مجالات الترفيه والمطاعم
-
نجيب ساويرس: ندرس إمكانية طرح شركة "أورا" للعقارات في البورصة
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
207293
عدد المصابين
-
157450
عدد المتعافين
-
12290
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
130105987
عدد المصابين
-
104839172
عدد المتعافين
-
2838444
عدد الوفيات
إعلان