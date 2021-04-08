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6 مصريين في قائمة فوربس للأثرياء العرب.. تعرف عليهم

12:54 م الخميس 08 أبريل 2021
6 مصريين في قائمة فوربس للأثرياء العرب.. تعرف عليهم

قائمة فوربس للأثرياء العرب

القاهرة- مصراوي:

تضمنت قائمة فوربس للأثرياء العرب للعام الحالي 6 مليارديرات مصريين من بين 22 مليارديرا ضمتهم القائمة مقارنة بـ 21 مليارديرا في قائمة 2020.

قائمة فوربس للأثرياء العرب الأثرياء العرب ناصف ساويرس نجيب ساويرس محمد منصور محمد الفايد يوسف منصور ياسين منصور

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