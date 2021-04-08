ناصف ساويرس يتصدر قائمة فوربس لأثرياء العرب في 2021

القاهرة- مصراوي:

أصدرت شبكة فوربس قائمة الأثرياء العرب لعام 2021 والتي ضمت 22 مليارديراً منهم 6 أشخاص مصريين، وذلك مقابل 21 مليارديراً العام الماضي.

وشهدت قائمة العام الحالي خروج الكويتي قتيبة الغانم، كما شهدت عودة القطري حمد بن جاسم آل ثاني، والمغربي عثمان بنجلون.

وقالت فوربس إنه على الرغم من كون العام الماضي من أصعب الأعوام التي مرت في التاريخ الحديث، فإنها لم تكن بتلك الصعوبة على أثرياء العالم، فعلى غير المتوقع، زاد عدد الأثرياء بشكل ملحوظ على مدار 2020.

وارتفع عدد الأثرياء في قائمة فوربس العالمية العام الحالي بواقع 660 مليارديرا منهم 493 دخلوا القائمة للمرة الأولى، وهو ما يعادل مليارديراً جديداً كل 17 ساعة على مدار 2020.

وواصل جيف بيزوس تصدره لقائمة الأثرياء للعام الرابع على التوالي، حيث بلغت ثروته 177 مليار دولار، في حين احتل إيلون ماسك المرتبة الثانية بـ 151 مليار دولار.

وعربيا، لم تتطرّق قائمة فوربس لأثرياء السعودية بسبب توقفها عن إدراجهم فيها منذ 2018.

وتصدر رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم كونستراكشون قائمة فوربس للأثرياء العرب لعام 2021 والمصنف عالميا في المركز 297 وذلك بثروة قيمتها 8.3 مليار دولار وبزيادة 3.3 مليار دولار عن العام الماضي الذي كان فيه في نفس الترتيب عربيا، وفقا لفوربس.

وجاء في المركز الثاني الجزائري يسعد ربراب المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات (Cevital) والمصنف بالقائمة العالمية في المركز 589 بصافي ثروة قيمتها 4.8 مليار دولار بزيادة 600 مليون دولار عن العام الماضي الذي كان فيه في نفس المركز.

وجاء في المركز الثالث بقائمة الأغنياء العرب ماجد الفطيم وعائلته مؤسس مجموعة ماجد الفطيم القابضة، والذي يحتل المركز 831 عالميا، بقيمة ثروة 3.6 مليار دولار بزيادة 300 مليون دولار عن العام الماضي، الذي جاء فيه في المركز الرابع مكرر بالقائمة العربية.

وفي المركز الرابع جاء رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة والمصنف عالميا في المركز 956 بصافي ثروة 3.2 مليار دولار بزيادة 200 مليون دولار عن العام الماضي الذي كان فيه في الترتيب السادس.

وجاء في المركز الخامس عبد الله بن أحمد الغرير وعائلته مؤسس بنك المشرق وصاحب شركة الغرير للإنشاءات والذي احتل المركز 1111 عالميا بثروة قيمتها 2.8 مليار دولار بتراجع 900 مليون دولار عن العام الماضي الذي كان فيه في المركز الثالث.

وفي المركز السادس جاء رجل الأعمال المصري محمد منصور بقيمة ثروة 2.5 مليار دولار، وفي المركز السابع اللبناني نجيب ميقاتي بقيمة ثروة 2.5 مليار دولار، وفي المركز الثامن اللبناني طه ميقاتي بقيمة ثروة 2.5 مليار دولار، وفي المركز التاسع الإماراتي حسين سجواني بقيمة ثروة 2.4 مليار دولار.

وجاء في المركز العاشر العماني سهيل بهوان بقيمة ثروة 2.3 مليار دولار، وفي المركز الـ 11 الإماراتي عبد الله الفطيم وعائلته بقيمة ثروة 2.2 مليار دولار، وفي المركز الـ 12 اللبناني بهاء الحريري بقيمة ثروة 2 مليار دولار، وفي المركز الـ 13 المغربي عزيز أخنوش وعائلته بقيمة ثروة 1.9 مليار دولار.

وجاء في المركز الـ 14 المصري محمد الفايد بقيمة ثروة 1.8 مليار دولار، وفي المركز الـ 15 القطري فيصل بن قاسم آل ثاني بقيمة ثروة 1.6 مليار دولار، وفي المركز الـ 16 المصري يوسف منصور بقيمة ثروة 1.5 مليار دولار، وفي المركز الـ 17 البحريني روبير معوض بقيمة ثروة 1.4 مليار دولار.

وفي المركز الـ 18 جاء اللبناني أيمن الحريري بقيمة ثروة 1.3 مليار دولار، وفي المركز الـ 19 القطري حمد بن جاسم آل ثاني بقيمة ثروة 1.3 مليار دولار، وفي المركز الـ 20 المغربي عثمان بنجلون بقيمة ثروة 1.3 مليار دولار، وفي المركز الـ 21 اللبناني فهد الحريري بقيمة ثروة 1.1 مليار دولار، وفي المركز الـ 22 المصري ياسين منصور بقيمة ثروة 1.1 مليار دولار.