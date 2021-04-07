"تعليم" فتحت الباب.. ما الطروحات المتوقعة في البورصة خلال 2021؟

كتبت- شيماء حفظي:

بدأ اليوم الأربعاء التداول على سهم شركة "تعليم" في البورصة المصرية، بعد أول طرح أولي تستقبله البورصة في عام 2021.

وكانت البورصة قيدت خلال الثلاثة شهور الماضية 3 شركات جديدة بينها طرحين أوليين أحدهما تم والآخر بدأ اليوم، بالإضافة إلى شركة أوراسكوم المالية القابضة الناتجة عن انقسام شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة.

وتنتظر البورصة خلال العام الجاري عددا من الطروحات الأولية، بالإضافة إلى قيد شركات جديدة منقسمة من شركات مدرجة بالبورصة.

طرح ناجح لـ "تعليم"

بدأ التداول على سهم تعليم لخدمات الإدارة اليوم، بعد تنفيذ طرح عام وخاص لعدد 357.8 مليون سهم بنسبة 49% من أسهم رأسمال الشركة بسعر 5.75 جنيه للسهم وبقيمة 2.1 مليار جنيه.

وبلغ عدد أسهم الطرح العام 17.9 مليون سهم تمثل 5% من عدد الأسهم المطروحة للبيع، و2.45% من أسهم رأسمال الشركة، فيما بلغت عدد أسهم الطرح الخاص 339.9 مليون سهم تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، و46.55% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر.

وجرى تغطية الطرح العام 29.38 مرة، والخاص للمؤسسات 2.34 مرة، وبلغ نصيب العرب والأجانب في الطرح الخاص 65% موزع ما بين دول الخليج والولايات المتحدة وبريطانيا وجنوب أفريقيا.

وارتفع سعر سهم شركة تعليم بنسبة 6.09% خلال جلسة تداول اليوم ليرتفع من 5.75 جنيه في بداية الجلسة إلى 6.10 جنيه، وتم تداول نحو 16.7 مليون سهم خلال الجلسة بقيمة بنحو 101.9 مليون جنيه بعدد عمليات 2465 عملية.

ووصل رأس المال السوقي للشركة بهذا الارتفاع إلى نحو 4 مليارات و455 مليون جنيه.

وتدير شركة تعليم لخدمات الإدارة جامعة النهضة ببني سويف الخاصة في صعيد مصر بسعة طلابية حوالي 11 ألف طالب وحوالي 6270 طالب مسجل في 8 كليات وهي؛ كلية صيدلة، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية طب بشري، وكلية علاج طبيعي، وكلية هندسة، وكلية علوم الحاسب، وكلية إدارة الأعمال، وكلية الإعلام والعلاقات العامة.

طروحات منتظرة

تنتظر البورصة خلال الشهر الجاري إتمام طرح حصة تصل إلى 45.8% من شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية "ماكرو كابيتال" والذي بدأ الطرح الخاص منها اليوم، كما أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية بدء تلقي وتسجيل أوامر الطرح العام، اعتبارا من يوم عمل الأحد القادم 11 إبريل وحتى الخميس 15 إبريل.

وستبيع الشركة، بحد أقصى 264.513 مليون سهم، بينها شريحة الطرح العام 13.225 مليون سهم تمثل نسبة 5% تقريبا سيكون بسعر للسهم حده الأقصى 6.15 جنيه وفقا لما ورد بنشرة الطرح.

وذكرت أنه سيتم تحديد السعر النهائي بعد غلق الطرح الخاص الذي سيتم وفقا لنظام "Book Building" بحد أقصى قبل غلق باب الاكتتاب العام بثلاثة أيام عمل.

ووفقا لنشرة الطرح، يبلغ حجم شريحة الطرح الخاص 251.287 مليون سهم تمثل نسبة 95% تقريبا من عدد الأسهم المطروحة للبيع سوف يتم غلق باب الاكتتاب عليها غدا الموافق 8 إبريل، وسوف يتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح يوم الاثنين 12 إبريل.

كما يتوقع أن يتم خلال الشهر الجاري قيد شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر- المنقسمة من شركة الحديد والصلب المصرية- في البورصة.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي في وقت سابق، إن قيد الشركة المنقسمة سيتم خلال الشهر الجاري بعد الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة الجديدة، تطبيقا لقرار الجمعية العامة غير العادية في يناير الماضي.

الطروحات الحكومية

توقع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن يتم استئناف برنامج الطروحات الحكومية في البورصة خلال الربع الثالث من العام الجاري من خلال طرح شركتين أو 3 شركات.

وقال توفيق، في تصريحات الاثنين الماضي، إن اللجنة الوزارية لبرنامج الطروحات ناقشت، خلال آخر اجتماعين، الشركات التي سيتم طرحها وطريقة وموعد الطرح، لكنه لم يكشف عن مواعيد تفصيلية لعمليات الطرح.

وتسعى وزارة قطاع الأعمال العام لطرح حصة تصل إلى 25% من شركة مصر لتامينات الحياة التابعة لها، وقال الوزير إن هذا الطرح سيكون مع نهاية العام الجاري.

كما تنتظر البورصة إعادة الحكومة لفتح ملف طرح حصة من بنك القاهرة، والذي تم تأجيله بسبب تداعيات أزمة كورونا على الأسواق العام الماضي.

وتتصدر شركة إي فاينانس، التوقعات بأن تكون أولى الطروحات الحكومية في 2021، والتي كان متوقعا طرحها في البورصة في عام 2019 قبل الجائحة.

وكانت إي فاينانس أعلنت أنها جاهزة للطرح في البورصة خلال النصف الثاني من 2021 بعد أن أتمت عمليات التقييم المالي وكل الإجراءات اللازمة، وتنتظر قرار اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات الحكومية للموافقة على الطرح، بحسب ما قاله إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة منذ أيام.

ونفذت الحكومة طرحا واحدا فقط العام قبل الماضي ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة الذي أعلنت عنه في عام 2018، وذلك من خلال طرح حصة إضافية بنسبة 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان.

وإضافة إلى الطروحات الأولية، تسعى الحكومة لطرح حصص إضافية من شركات الإسكندرية لتداول الحاويات، وأبو قير للأسمدة، وسيدي كرير للبتروكيماويات، لكنها لم تعلن بعد مواعيد هذه الطروحات.

وتوقع محمد فريد رئيس البورصة، أن يشهد العام الجاري طرح أسهم 4 شركات جديدة، بالإضافة إلى شركة تعليم التي بدأ التداول على أسهمها اليوم.

وقال رئيس البورصة، إن سوق الطروحات تأخر كثيرا منذ بداية ظهور جائحة كورونا وذلك بسبب أن الشركات لم تكن قادرة على تقييم أثر الجائحة على السوق

وأضاف فريد أنه الآن وبعد مرور ما يزيد عن العام في ظل الجائحة ووضوح الأبعاد الاقتصادية فإنه من المتوقع أن يكون المستقبل أفضل بالنسبة الطروحات الجديدة في مختلف القطاعات.