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"تداول" تتحول لشركة قابضة تمهيدا لطرحها بالبورصة السعودية العام الجاري

03:59 م الأربعاء 07 أبريل 2021
"تداول" تتحول لشركة قابضة تمهيدا لطرحها بالبورصة السعودية العام الجاري

تداول

كتبت – شيماء حفظي:

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) اليوم الأربعاء، عن تحولها لتصبح شركة قابضة باسم (مجموعة تداول السعودية)، تمهيدا لطرحها في البورصة خلال العام الجاري.

وقالت الشركة، إن التحول لتصبح الشركة بهيكل جديد يدعم تنمية مستقبل السوق المالية السعودية ويضمن استمرارية تطورها، وكخطوة أخرى نحو جاهزية المجموعة للطرح العام الأولي خلال العام الحالي 2021.

وستضم (مجموعة تداول السعودية) أربعة شركات تابعة هي: (تداول السعودية) كسوق للأوراق المالية، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وشركة (وامض) المتخصصة في الخدمات والحلول التقنية القائمة على الابتكار.

ووفقا لبيان الشركة، ستستفيد المجموعة من تكامل خدمات الشركات التابعة لها والأعمال المشتركة، ثم إن استقلالية الشركات سيوفر بيئة عمل تتسم بالمرونة والابتكار لمواكبة التطورات السريعة في الأسواق العالمية والمحلية.

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