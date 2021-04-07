"طاقة عربية" تطلق شركة جديدة في مجال معالجة وتحلية المياه

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت مجموعة طاقة عربية، التابعة لمجموعة القلعة، توسعها في تقديم خدمات جديدة إطلاق شركة طاقة للمياه، لتصبح بذلك أول شركة خدمات متكاملة في مصر والشرق الأوسط ولتخدم بشكل أساسي القطاعات الصناعية، والزراعية، والسياحية، بالإضافة إلى قطاع التطوير العقاري، بحسب بيان من الشركة اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة إن مبادرة "طاقة عربية" للدخول في مجال معالجة وتحلية المياه يأتي بعد نجاح الشركة في مجالات توزيع الطاقة المختلفة؛ وبهدف توفير حلول متكاملة ومفصلة لتلبية احتياجات كافة العملاء وبنظم تساعد على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

وقال أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة: "قررت مجموعة طاقة عربية تأسيس وتشغيل شركة طاقة للمياه، مساندة لاستراتيجية الدولة والحكومة المصرية في إيجاد حلول للتغلب على ندرة المياه والتوسع في نظم الري الحديثة وإنشاء محطات تحلية للمياه".

وقال خالد أبو بكر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة طاقة عربية: "تقدم شركة طاقة للمياه حلولًا متنوعة في مجال معالجة وتحلية المياه وبأنظمة تعاقدية مختلفة؛ تتناسب على أفضل وجه مع احتياجات العميل وتوفر له الاستثمار الأمثل".

وقالت باكينام كفافي، العضو المنتدب التنفيذي لمجموعة طاقة عربية: "تقوم مجموعة طاقة عربية بالاستثمار في منطقتي الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، حيث تقوم باستثمار وتشغيل البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك نقل وتوزيع الغاز".

وأضافت: "تقوم المجموعة أيضا بإنشاء وإدارة محطات لتموين السيارات بالغاز المضغوط، بالإضافة إلى مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز. كما تقوم بتوليد وتوزيع الكهرباء التقليدية والمتجددة، فضلا عن تسويق المنتجات البترولية".