بدء التداول على أسهم "تعليم" أول طروحات البورصة في 2021.. والسهم يصعد 6%

القاهرة- مصراوي:

استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، الوافد رقم 213 ضمن الشركات المكونة لسوقها الرئيسي وهي شركة تعليم لخدمات الإدارة.

وجرى تنفيذ طرح عام وخاص لشركة تعليم لخدمات الإدارة لعدد 357.8 مليون سهم بنسبة 49% من أسهم رأسمال الشركة بسعر 5.75 جنيه للسهم وبقيمة 2.1 مليار جنيه.

وبلغ عدد أسهم الطرح العام 17.9 مليون سهم تمثل 5% من عدد الأسهم المطروحة للبيع، و2.45% من أسهم رأسمال الشركة، فيما بلغت عدد أسهم الطرح الخاص 339.9 مليون سهم تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، و46.55% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر.

وجرى تغطية الطرح العام 29.38 مرة، والخاص للمؤسسات 2.34 مرة، وبلغ نصيب العرب والأجانب في الطرح الخاص 65% موزع ما بين دول الخليج والولايات المتحدة وبريطانيا وجنوب أفريقيا.

وارتفع سعر سهم شركة تعليم بنسبة 6.09% خلال أول ساعتين ونصف من جلسة تداول اليوم ليرتفع من 5.75 جنيه في بداية الجلسة إلى 6.10 جنيه حتى الآن، وتم تداول نحو 13.3 مليون سهم حتى الآن بنحو 81 مليون جنيه بعدد عمليات 1784 عملية.

ووصل رأس المال السوقي للشركة بهذا الارتفاع إلى نحو 4 مليارات و455 مليون جنيه.

وتدير شركة تعليم لخدمات الإدارة جامعة النهضة ببني سويف الخاصة في صعيد مصر بسعة طلابية حوالي 11 ألف طالب وحوالي 6270 طالب مسجل في 8 كليات وهي؛ كلية صيدلة، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية طب بشري، وكلية علاج طبيعي، وكلية هندسة، وكلية علوم الحاسب، وكلية إدارة الأعمال، وكلية الإعلام والعلاقات العامة.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن لأسواق المال دوراً حيوياً في تعبئة المدخرات اللازمة لتمويل توسعات الكيانات الاقتصادية المدرج أوراقها المالية بالبورصات، وهو ما يسهم في توفير وظائف ودعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للاقتصادات المختلفة.

وأضاف فريد، خلال افتتاح جلسة تداول الأربعاء بمناسبة بدء التداول على سهم شركة تعليم، "نعمل بالبورصة المصرية على تعزيز جانب العرض من خلال التواصل الفعال مع العديد من الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية لتعريفهم بمزايا وإجراءات وخطوات القيد في سوق الأوراق المالية".

وأكد أن إدارة البورصة مستعدة لتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة للشركات الراغبة في قيد أسهمها في البورصة.

وقال فريد إن الطروحات الجديدة من شأنها أن تضيف أوراقا مالية جديدة للسوق وكذا جذب سيولة من خلال متعاملين جدد أو قائمين وهو ما يحفز الشركات الأخرى العامة والخاصة على الطرح، ويعمل على تعزيز جانب العرض.

وقال المهندس محمد الرشيدي، العضو المنتدب لشركة تعليم لخدمات الإدارة، "يسعدنا نجاح الشركة في تنفيذ أول طرح بالبورصة المصرية في عام 2021 والأول بعد غياب 15 شهرًا من الطروحات الجديدة، وذلك لجذب شريحة جديدة من المستثمرين لسوق المال بما يتوافق مع خطة البورصة لتعميق السوق".

وذكر أنه "في الوقت نفسه يعد هذا الطرح هو أول طرح يتم الترويج له من خلال وسائل الاتصال الحديثة، ويحقق تغطية ضخمة مما يمهد لتنفيذ طروحات جديدة بنفس الآلية، ويشجع الشركات على تسريع خططها للطرح بالبورصة المصرية".

وأضاف الرشيدي: "كما أن نجاح طرح شركة تعليم لخدمات الإدارة بالبورصة المصرية يساهم في جذب استثمارات جديدة للشركات العاملة بقطاع التعليم العالي، خاصة وأن القطاع من القطاعات محدودة التمثيل بالبورصة مما يعطيه الفرصة الأكبر للنمو خلال فترة وجيزة، وهو ما يسهم في تسريع خطط الشركة نحو افتتاح جامعات جديدة في جميع أنحاء مصر".

وتابع: "يتمتع قطاع التعليم العالي بآليات عرض وطلب مجزية؛ مدعومة بما يوفره من مناهج متميزة تشجع الابتكار والبحث العلمي، وبالتالي ستزيد مساهمة الجامعات المصرية في الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، وكذلك تحسن تصنيفها عالميًا، كما سيتم دعم القدرات الابتكارية والبحوث العلمية في شتى المجالات لتوفير احتياجات قطاعات الإنتاج والعمل على إيجاد حلول للمشكلات القائمة، بما يتفق مع رؤية مصر 2030".