القناة للسكر توقع اتفاق تمويل مع الصندوق السعودي للتنمية بـ 50 مليون دولار

كتبت- منال المصري:

وقعت شركة القناة للسكر، اليوم الأربعاء، اتفاقية تمويل صادرات مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليون دولار، بحسب بيان للشركة .

وقال عبد المحسن الخيال المدير التنفيذي لقطاع المحتوى المحلي في الصندوق السعودي للتنمية، إن مساهمة الصندوق في تمويل مشروع القناة للسكر تهدف إلى تشجيع وزيادة حجم التجارة بين البلدين الشقيقين من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية للمساهمة في تحفيز المصدرين السعوديين والمشترين المصريين الراغبين في الحصول على تمويل لاستيراد سلع سعودية.

وأشار إلى أن مشاركة الصندوق في تمويل الشركة ستخلق فرص وعلاقات تجارية لأطراف هذه الاتفاقية، والمساهمة في إنشاء مشروع متكامل يخدم البلد الشقيق من الناحية الاقتصادية وتحقيق التنمية للوصول للهدف الأساسي من إنشاء الصندوق السعودي للتنمية والذي يتمثل بشكل رئيسي في تمويل المشاريع التنموية في البلدان الشقيقة والصديقة.

وقال إسلام سالم، الرئيس التنفيذي لشركة القناة للسكر إن الاتفاقية من شأنها الدفع قدما باستكمال القيمة الإجمالية لتمويل المشروع والتي تبلغ بشكل مبدئي مليار دولار بواقع 30% من المساهمين و70% كتمويلات من مؤسسات مصرفية محلية ودولية.

وبدأ الصندوق السعودي للتنمية عمله في عام 1975 وكان الهدف الرئيسي لتأسيس الصندوق هو تمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية، وتقديم منح للمعونة الفنية لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي، وفي تقديم التمويل والضمان للصادرات الوطنية غير النفطية.

وبدأ الصندوق نشاطه برأس مال قدره عشرة آلاف مليون ريال مقدم من حكومة المملكة، وتمت زيادته على ثلاث مراحل ليصبح واحداً وثلاثين ألف مليون ريال سعودي.

وتأسست شركة القناة للسكر بمساهمة من مجموعة شركات جمال الغرير –الإماراتية، وشركة الأهلي كابيتال القابضة، الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري، وشركة موربان إنرجي ليمتد الإماراتية، لتنفيذ مشروع أكبر مصنع لإنتاج السكر الأبيض من بنجر السكر في العالم.

ويقع المصنع على مساحة ٢٤٠ فدان والذي يصل إنتاجيته إلى ٩٥٠ ألف طن سكر أبيض عالي الجودة والذي يعمل على سد الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك بالكامل لتكون أول سلعة إستراتيجية تحقق مصر بها الاكتفاء الذاتي.

كما تنتج الشركة منتجات ثانوية تدر بعائد دولاري على الدولة بجانب استصلاح واستزراع ١٨١ ألف فدان وذلك بمحافظة المنيا بتكلفة استثمارية مبدئية تقدر بمليار دولار.