البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة بلغت 0.15% إلى مستوى 10247 نقطة.
بينما ارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.28%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.08%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة أمس بنسبة طفيفة بلغت 0.06% إلى مستوى 10263 نقطة.
وتشهد جلسة البورصة اليوم بدء التداول على أسهم شركة تعليم لخدمات الإدارة بعد طرحها خلال الأيام الأخيرة.
الخبر التالى:أسعار الذهب العالمية تنخفض خلال تعاملات اليوم الأربعاء
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