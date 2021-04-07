البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة بلغت 0.15% إلى مستوى 10247 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.28%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.08%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة أمس بنسبة طفيفة بلغت 0.06% إلى مستوى 10263 نقطة.

وتشهد جلسة البورصة اليوم بدء التداول على أسهم شركة تعليم لخدمات الإدارة بعد طرحها خلال الأيام الأخيرة.