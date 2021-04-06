بعد صعود البترول.. هل ترفع الحكومة أسعار البنزين خلال ساعات؟



كتب- مصطفى عيد وأحمد السيد:

شهدت أسعار البترول العالمية ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأخير من عام 2020.

وبحسب بيانات وكالة رويترز، تراوح سعر برميل خام البترول برنت بين 50 و70 دولارا خلال أول 3 أشهر من عام 2021 مقابل بين 37 و53 دولار للبرميل خلال الربع الأخير من عام 2020.

وأنهى سعر برميل البترول خام برنت في نهاية مارس الماضي عند مستوى 63.57 دولار مقابل 51.72 دولار في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة 11.85 دولار بنسبة 22.9% خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقا لبيانات رويترز.

وقد يؤدي هذا الارتفاع الملحوظ في أسعار البترول إلى اتخاذ الحكومة قرارا خلال ساعات أو أيام على الأكثر برفع أسعار بعض أنواع الوقود خاصة البنزين لمدة 3 أشهر قادمة.

وكان مصدر حكومي توقع، في تقرير لمصراوي، منذ أيام، زيادة أسعار المواد البترولية خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو، نظرا لارتفاع أسعار النفط العالمية خلال الفترة الماضية.

وتجتمع اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية، وتصدر توصياتها لرئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ قرار نهائي بشأن الأسعار، حيث من المرتقب أن يصدر القرار الخاص بشأن أسعار الوقود خلال الربع الثاني من العام الحالي (أبريل - يونيو) خلال ساعات أو أيام قليلة.



ويتوقف تحديد الأسعار الجديدة للمواد البترولية كل 3 أشهر على معادلة سعرية تراعي تحركات أسعار البترول العالمية خلال الشهور الثلاثة السابقة على القرار، وأيضا التغير في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه خلال نفس الفترة، وذلك بالإضافة إلى عنصر التغير في أعباء التشغيل وهو العنصر الذي يراعى سنويا.

وشهدت أسعار الدولار تحركات متذبذبة صعودا وهبوطا مقابل الجنيه في الربع الأول من العام الجاري ليتراوح متوسط سعر البيع في البنوك بين 15.66 و15.81 جنيه خلال الفترة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارا من نهاية يونيو 2019، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة، على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري.

وجاء هذا القرار بعد الوصول بها إلى سعر التكلفة لمعظم المواد البترولية في يوليو 2019، وذلك مع الانتهاء من تنفيذ برنامج لرفع الدعم عن هذه المنتجات تم تطبيقه تدريجيا على عدة سنوات.

ومن بين 6 قرارات خاصة بالتسعير اتخذتها الحكومة منذ يوليو 2019، خفضت اللجنة سعر لتر البنزين مرتين، بقيمة 25 قرشا في كل مرة، وذلك في أكتوبر 2019 وأبريل 2020، بينما كانت القرارات الأربعة الأخرى، والتي كان آخرها في يناير الماضي، تتمثل في التثبيت.

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