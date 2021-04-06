15 % زيادة في أسعار زيوت السيارات.. ومحطات الوقود بدأت التطبيق
كتبت- شيرين صلاح:
قال حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن شركات تصنيع زيوت السيارات في مصر، قررت رفع أسعار منتجاتها بنسبة 15% للعبوة الواحدة.
وأضاف أن الشركات أبلغت محطات الوقود وورش الصيانة، للعمل بالأسعار الجديدة اعتباراً من اليوم الثلاثاء.
وقال عرفات إن ارتفاع أسعار الزيوت بهذه النسبة يتجاوز كثيراً الارتفاع في أسعار البترول العالمية.
"لا أعلم سبب هذه الزيادة، ويسأل في ذلك الشركات، فأسعار الخامات والمواد المساعدة في الإنتاج التي من المتوقع صعودها بعد ارتفاع أسعار البترول العالمية، لا تتعدى 5%، كما أن تأثير هذه الارتفاعات العالمية كان من المفترض ألا يظهر تأثيرها قبل يونيو المقبل"، بحسب ما قاله عرفات.
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