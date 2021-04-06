أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي سفينة قناة السويس فيروس كورونا الدوري المصري عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

15 % زيادة في أسعار زيوت السيارات.. ومحطات الوقود بدأت التطبيق

01:37 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
15 % زيادة في أسعار زيوت السيارات.. ومحطات الوقود بدأت التطبيق

زيوت السيارات

كتبت- شيرين صلاح:

قال حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن شركات تصنيع زيوت السيارات في مصر، قررت رفع أسعار منتجاتها بنسبة 15% للعبوة الواحدة.

وأضاف أن الشركات أبلغت محطات الوقود وورش الصيانة، للعمل بالأسعار الجديدة اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وقال عرفات إن ارتفاع أسعار الزيوت بهذه النسبة يتجاوز كثيراً الارتفاع في أسعار البترول العالمية.

"لا أعلم سبب هذه الزيادة، ويسأل في ذلك الشركات، فأسعار الخامات والمواد المساعدة في الإنتاج التي من المتوقع صعودها بعد ارتفاع أسعار البترول العالمية، لا تتعدى 5%، كما أن تأثير هذه الارتفاعات العالمية كان من المفترض ألا يظهر تأثيرها قبل يونيو المقبل"، بحسب ما قاله عرفات.

أسعار زيوت السيارات محطات الوقود ارتفاع أسعار زيوت السيارات شركات تصنيع زيوت السيارات حسام عرفات
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 205732

    عدد المصابين

  • 156574

    عدد المتعافين

  • 12210

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:هل يجوز لورثة المتوفى الإقامة بالشقق المؤجرة؟ أحكام دستورية حسمت الأمر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا