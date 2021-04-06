3.2 مليار جنيه حصيلة جمارك السويس من الضرائب والرسوم في مارس

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير من مصلحة الجمارك أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس في مارس الماضي بلغت 3 مليارات و238 مليونًا و581 ألف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

وأشار التقرير، الذي تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة أحمد أبو الحسن أفرجت عن مشمول 7747 شهادة جمركية خلال شهر مارس الماضي للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة.

وأوضح أن من بين هذه السلع والبضائع الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والسيارات وقطع غيارها، والزيوت، والبلاستيك، والقمح، والمنتجات البترولية، وغيرها.

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال شهر مارس الماضي بلغت 920 مليونًا و922 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و15 مليونًا و572 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 277 مليونًا و237 ألف جنيه.

وذكر أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس قامت خلال شهر مارس الماضي بتصدير مشمول 3537 بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة بقيمة بلغت 5 مليارات و994 مليونًا و494 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة، منها: الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن، وغيره.

وأوضح التقرير أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس في مارس الماضي بنحو ٤ ملايين و471 ألف جنيه، بالإضافة إلى أن حصيلة مزاد المهمل بلغت 7 ملايين و245 ألف جنيه، كما تم تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بنحو 13 مليونًا و132 ألف جنيه.

ويأتي ذلك التقرير في إطار استعراض وزير المالية الجهود المبذولة من موظفي الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار، بحسب البيان.