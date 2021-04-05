"إحلال السيارات": سلمنا 23 سيارة أمس ونتوقع تسليم 30 أخرى قبل آخر أبريل

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات القديمة بوزارة المالية، لمصراوي، إن من المتوقع أن يتم تسليم نحو 30 سيارة جديدة في إطار المبادرة خلال الشهر الجاري.

وأضاف عوض أن عدد السيارات الجديدة التي تم تسليمها أمس كأول دفعة ضمن المبادرة وصل إلى 23 سيارة منها 20 سيارة ملاكي و3 سيارات "تاكسي".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سلم مساء أمس الأحد، مفاتيح الدفعة الأولى من السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج "الغاز الطبيعي والبنزين" لعدد من المستفيدين من المبادرة الرئاسية "إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي" التي مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر.

وحضر احتفالية تسليم الدفعة الأولى من السيارات ضمن المبادرة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وذكر طارق عوض، لمصراوي، أن السيارات المتوقع تسليمها خلال هذا الشهر ليس بالضرورة أن يتم تسليمها دفعة واحدة مثلما حدث مع السيارات التي تم تسليمها أمس، حيث يتوقف ذلك على إنهاء المستفيدين مرحلة التخريد وتحديد موعد استلام السيارة الجديدة من شركات السيارات.

كما ربط عوض تسريع وتيرة تسليم السيارات وتحقيق مستهدفات المبادرة في عدد المستفيدين بسرعة انتهاء المواطن المستفيد من الإجراءات المطلوبة منه، وكذلك السعة الإنتاجية للشركات.

وقال عوض: "لكل مبادرة مستهدف وهذا المستهدف قابل للتنفيذ حسب أعداد المتقدمين واستيفائهم شروط المبادرة وأيضا حسب القدرات الإنتاجية للشركات نظرا لتعدد الاختيارات في الماركات و الموديلات والطرازات".

وكانت وزيرة التجارة والصناعة قالت في تصريحات خلال يناير الماضي، إن المبادرة تستهدف في عامها الأول إحلال 70 ألف سيارة منها 55 سيارة ملاكي وأجرة "تاكسي"، و15 ألف ميكروباص، وذلك ضمن 250 ألف سيارة مستهدفة خلال المرحلة الأولى للمبادرة المقرر أن تستغرق 3 سنوات.

وتتضمن المبادرة إحلال سيارات جديدة مصنعة محليا وتعمل بالغاز الطبيعي بالسيارات القديمة التي مر على صنعها 20 عاما فأكثر، وذلك من خلال توفير حافز مادي للمستفيدين من المبادرة من ثمن السيارة الجديدة، بالإضافة إلى إتاحة تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات.

وتصرف المبادرة حافزا أخضر بنسبة 10% من ثمن السيارة للمستفيدين من أصحاب السيارات الملاكي بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% لأصحاب السيارات التاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% لأصحاب السيارات الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه.

ودخلت المرحلة الأولى للمبادرة حيز التنفيذ في مارس بعد توقيع "البروتوكول المنظم" الذي يتضمن الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة بين الوزارات المعنية والبنوك وشركات تصنيع السيارات وشركات التأمين.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى للمبادرة في القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر.

وقال وزير المالية، في مؤتمر اليوم، إنه تم تخصيص 2.1 مليار جنيه لمبادرة إحلال المركبات المتقادمة ضمن مخصصات موازنة 2021-2022، وذلك من أصل مبلغ 7.1 مليار جنيه مخصص من الخزانة العامة للمرحلة الأولى من المبادرة في 3 سنوات.