ساويرس يتوقع عودة ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى 1900 دولار للأوقية

كتبت- شيماء حفظي:

توقع رجل الأعمال نجيب ساويرس أن تعاود أسعار الذهب العالمية ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، لتصل إلى مستوى 1900 دولار للأونصة.

وأشار في تصريحات على هامش مؤتمر حابي اليوم الاثنين، إلى أن الذهب تعافى خلال الأسبوعين الماضيين، وعلى المدى القصير، الأمور تسير في صالح استثمارات الذهب.

وقال ساويرس: "الذهب كان عند مستوى 1900 دولار للأوقية، نزل إلى مستوى 1700 دولار حاليا ومتوقع أن يعود مرة أخرى لمستواه خلال الفترة المقبلة".

وتحدث ساويرس عن محفزات زيادة أسعار الذهب قائلا إن "الفيدرالي الأمريكي لم يرفع أسعار الفائدة، وهذا مفيد جدًا للذهب، والحزمة التحفيزية التي أقرها بايدن مؤخرا تسبب رواجا وستخلق معدلات تضخم عالية جدا، وحينها سيكون الذهب ملاذا آمنا، يصب أيضا في مصلحة الذهب، لكن التخوف في حال رفع أسعار الفائدة".

وقال إن الاقتصادات العالمية لم تتعافى من تداعيات كورونا، خاصة وأن دول أوروبا أدارت منظومة أزمة كورونا "بإدارة فاشلة" وأغلقوا البلاد، وهذا أثر على التعافي "ولن يحدث تعافي في فترة قريبة".

وقال رجل الأعمال إن الزيادة السكانية في مصر ميزة وليست عيبا أو عبئًا، لأن زيادة عدد السكان يخلق سوقا أكبر، لكنه أكد أنه من المهم توظيف الموارد البشرية، "مش معجزة نشغل كل الناس طالما تم تدريبهم".

وأشار إلى أن استثماراته لم تتأثر كثيرًا بتداعيات أزمة كورونا، في الذهب أو العقارات.

وبعد أن وقعت شركة ساويرس 4 اتفاقات للتنقيب عن الذهب، يعتزم رجل الأعمال المصري، المنافسة في الطرح المقبل لرخص الذهب التي ستطرحها الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وقال ساويرس: "الأمر متوقف على الطرح، نفسنا اتفتحت.. ومع نزول المزايدة الجديدة سنتقدم فيها".

كانت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، أعلنت في فبراير الماضي، مد أجل إغلاق مزايدة البحث عن الذهب في جولتها الثانية التي تم طرحها في نوفمبر الماضي إلى السبت 15 مايو 2021 في الساعة 12 ظهرًا بتوقيت القاهرة، بدلا من 15 مارس 2021، نظرًا لظروف جائحة كورونا ومن أجل إعطاء فرصة أكبر للمستثمرين للتقدم للمشاركة في المزايدة.

جاء ذلك بعدما وقعت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 10 عقود مع 4 شركات إنجليزية وكندية ومصرية لاستغلال 17 قطاعاً جديداً للبحث والتنقيب عن الذهب بإجمالي استثمارات نحو 11.2 مليون دولار.

وشملت الاتفاقات 4 عقود مع شركة AKH gold التابعة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بإجمالي استثمارات نحو 4.1 مليون دولار للبحث عن الذهب في 9 قطاعات بالصحراء الشرقية.

وقال ساويرس، اليوم، إنه يأمل في أن يتم اكتشاف الذهب في المناطق التي فازت بها شركة التعدين التابعة له في المزايدة التي طرحتها وزارة البترول مؤخرا.