أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

خسائر حادة في البورصة المصرية ومؤشرها الرئيسي يهبط 1.5% في نهاية التعاملات

03:18 م الإثنين 05 أبريل 2021
خسائر حادة في البورصة المصرية ومؤشرها الرئيسي يهبط 1.5% في نهاية التعاملات

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

قلص المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 خسائره في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، وأغلق على انخفاض بنحو 1.54% إلى مستوى 10256 نقطة.

كما هوى مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 6.27%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 4.94%.

وكانت البورصة أوقف التداولات لمدة 30 دقيقة بمنتصف جلسة اليوم للحد من هبوط الأسهم.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 1.2 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 588.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين 584.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 1.4% إلى مستوى 10417 نقطة.

البورصة المصرية المؤشر الرئيسي للبورصة خسائر البورصة

الخبر التالى:

وزير البترول: يجري حاليا تنفيذ برنامج لتعظيم موارد مصر من الفوسفات
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 204965

    عدد المصابين

  • 156219

    عدد المتعافين

  • 12163

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أول يوم رمضان الثلاثاء.. ننشر إمساكية الشهر وعدد ساعات الصيام

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا