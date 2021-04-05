خسائر حادة في البورصة المصرية ومؤشرها الرئيسي يهبط 1.5% في نهاية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

قلص المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 خسائره في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، وأغلق على انخفاض بنحو 1.54% إلى مستوى 10256 نقطة.

كما هوى مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 6.27%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 4.94%.

وكانت البورصة أوقف التداولات لمدة 30 دقيقة بمنتصف جلسة اليوم للحد من هبوط الأسهم.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 1.2 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 588.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين 584.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 1.4% إلى مستوى 10417 نقطة.