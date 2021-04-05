نجيب ساويرس: "بيتكوين" ليست لها قيمة وأشبه بـ "توظيف الأموال" بخلاف الذهب

كتبت– شيماء حفظي ونرمين إبراهيم:

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إنه ليس مع الاستثمار في عملة بتكوين المشفرة، حيث يعتبرها استثمار عالي المخاطر، وليست لها قيمة حقيقة بخلاف الاستثمار في الذهب.

وأضاف في تصريحات على هامش مؤتمر حابي اليوم الاثنين، أن مخاطر الاستثمار في بيتكوين أنها معرضة للفقد مع أي محاولة للاختراق، مضيفا "لو حصل أي محاولة للهاكر الفلوس طارت".

وقال ساويرس إن "البيتكوين شبه شركات توظيف الأموال، فيها مخاطرة عالية جدا إذا حدث انهيار قبل أن يبيع المستثمر حيازته".