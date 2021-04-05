أسعار الذهب في مصر تتراجع خلال تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين، وهبط الجرام جنيهين، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 756 جنيهًا مقابل 758 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 648 جنيهًا، وعيار 24 نحو 864 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب 6048 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب نحو 4.2 دولار في الأوقية بنسبة هبوط بلغت 0.24%، ليسجل سعر الأوقية 1724.6دولار، في الساعة 12:27 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.