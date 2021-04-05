نجيب ساويرس: ندرس إمكانية طرح شركة "أورا" للعقارات في البورصة

كتبت- شيماء حفظي:

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إنه يدرس خيارات وآليات طرح شركة "أورا" للعقارات التابعة له في البورصة.

وأضاف في لقاء له خلال مؤتمر حابي اليوم الاثنين أن هناك خيارين، إما طرح الشركة بشكل مستقل، "لكن ذلك سيواجه معوقات تتعلق بشروط القيد لأن ليس كل الاشتراطات متوفرة في الشركة".

وأضاف أن "الخيار الثاني هو طرح هذه الشركة على المستثمرين في شركة أوراسكوم للاستثمار، وهذا أمر متروك لقرار المساهمين في أوراسكوم".

وقال رجل الأعمال إن البورصة المصرية بحاجة إلى مزيد من الشركات لأنها مازالت صغيرة.

وأوضح أن تنمية البورصة المصرية ليست في يد إدارة البورصة لكن في يد الحكومة.

"يجب ان يكون هناك خطة من الحكومة بالتعاون بين وزارة الاستثمار ورئيس الوزراء والصندوق السيادي.. البورصة في النهاية مستقبل للشركات"، بحسب ساويرس.