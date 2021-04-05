البورصة توقف التداول نصف ساعة بعد موجة خسائر حادة

كتبت- شيرين صلاح:

قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف جلسة تداول اليوم الاثنين لمدة نصف ساعة، وذلك بسبب انخفاض مؤشرها الفرعي EGX100EWI بنسبة 5%، بحسب ما ذكرت البورصة في بيان لها على موقعها الإلكتروني.

وجاء وقف التداول بعد حوالي 3 ساعات من بداية جلسة اليوم، حيث واصلت مؤشرات البورصة نزيفها الحاد، وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة بلغت 2.46% إلى مستوى 10161 نقطة.

كما هوى مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.97%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 5%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 1.4% إلى مستوى 10417 نقطة.