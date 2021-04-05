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وزير المالية: تخصيص 2.1 مليار جنيه لمبادرة إحلال السيارات العام المقبل

12:24 م الإثنين 05 أبريل 2021
وزير المالية: تخصيص 2.1 مليار جنيه لمبادرة إحلال السيارات العام المقبل

مؤتمر حابي الاقتصادي

كتبت- شيماء حفظي:

تصوير- هاني رجب:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم تخصيص 2.1 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي ضمن مخصصات موازنة 2021-2022.

وأضاف الوزير، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بمؤتمر حابي الاقتصادي اليوم الاثنين، أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف إحلال نحو 250 ألف مركبة على مدار 3 سنوات.

وتصرف المبادرة حافزا أخضر بنسبة 10% من ثمن السيارة للمستفيدين من أصحاب السيارات الملاكي بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% لأصحاب السيارات التاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% لأصحاب السيارات الميكروباص بحد أقصى 60 ألف جنيه.

وذكر وزير المالية أن تحمل تكلفة خفض أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء للقطاع الصناعي تكلف الخزانة العامة للدولة نحو 11 مليار جنيه سنويًا، كما تعمل وزارة المالية على استكمال جهود مساندة الصادرات، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.

وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

مؤتمر حابي الاقتصادي وزير المالية مبادرة إحلال السيارات محمد معيط

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