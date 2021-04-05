وزير قطاع الأعمال: لدينا 11 فرصة استثمارية مطروحة للشراكة مع القطاع الخاص

كتبت- شيماء حفظي:

تصوير- هاني رجب:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك فرصا للشراكة مع القطاع الخاص في 11 مجالا تعمل فيها الشركات التابعة للوزارة.

وأشار الوزير، خلال كلمته بمؤتمر حابي الاقتصادي اليوم الاثنين، إلى أن وزارته منفتحة للنقاش مع أي مستثمر للشراكة في مشروعات الشركات التابعة.

ومن بين هذه الفرص قطاعات السياحة والنقل البري وتطوير الفنادق والصناعات المعدنية، بحسب الوزير.

وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.