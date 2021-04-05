وزير قطاع الأعمال: تسوية مديونية بقيمة 5 مليارات جنيه مع المالية قريبا

كتبت- شيماء حفظي:

تصوير- هاني رجب:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن وزارته تقترب من تسوية مديونية على القطاع بقيمة 5 مليارات جنيه مع وزارة المالية قريبا.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر حابي الاقتصادي اليوم الاثنين، أن وزارة قطاع الأعمال تمكنت من تسوية مديونيات بقيمة 33 مليار جنيه من أصل مديونيات إجمالية بقيمة 40 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى أن الجزء المتبقي من المديونية هو لصالح وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.

وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.