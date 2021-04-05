أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

وزير قطاع الأعمال: تسوية مديونية بقيمة 5 مليارات جنيه مع المالية قريبا

11:29 ص الإثنين 05 أبريل 2021
وزير قطاع الأعمال: تسوية مديونية بقيمة 5 مليارات جنيه مع المالية قريبا

مؤتمر حابي الاقتصادي

كتبت- شيماء حفظي:

تصوير- هاني رجب:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن وزارته تقترب من تسوية مديونية على القطاع بقيمة 5 مليارات جنيه مع وزارة المالية قريبا.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر حابي الاقتصادي اليوم الاثنين، أن وزارة قطاع الأعمال تمكنت من تسوية مديونيات بقيمة 33 مليار جنيه من أصل مديونيات إجمالية بقيمة 40 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى أن الجزء المتبقي من المديونية هو لصالح وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.

وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

مؤتمر حابي الاقتصادي وزير قطاع الأعمال وزارة المالية هشام توفيق
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 204965

    عدد المصابين

  • 156219

    عدد المتعافين

  • 12163

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:نشاط موحد و16 مترا أقصى ارتفاع.. تفاصيل اعتراضات النواب على اشتراطات البناء الجديدة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا