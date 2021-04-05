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هشام توفيق: تطوير "الدلتا للأسمدة" في موقعها الحالي خلال عامين

11:28 ص الإثنين 05 أبريل 2021
هشام توفيق: تطوير "الدلتا للأسمدة" في موقعها الحالي خلال عامين

مؤتمر حابي الاقتصادي

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه من المتوقع الانتهاء من تطوير شركة الدلتا للأسمدة، التابعة للقطاع، خلال عامين.

وأوضح الوزير، خلال كلمته بمؤتمر حابي الاقتصادي اليوم الاثنين، أنه تم الاستقرار على تطوير الشركة في موقعها الحالي بمدينة طلخا بالدقهلية بدلا من نقلها إلى السويس.

وأشار إلى أن خطة التطوير تستهدف أن تنتج الشركة بنفس طاقتها الإنتاجية.

وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

مؤتمر حابي الاقتصادي هشام توفيق شركة الدلتا للأسمدة وزير قطاع الأعمال العام نيفين جامع محمد معيط

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