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"طرحتها دولة وحيدة".. المالية تستهدف طرح سندات للتنمية المستدامة

11:19 ص الإثنين 05 أبريل 2021
"طرحتها دولة وحيدة".. المالية تستهدف طرح سندات للتنمية المستدامة

مؤتمر حابي الاقتصادي

كتبت- شيماء حفظي:

تصوير- هاني رجب:

قال محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف الدخول في أدوات تمويلية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بمؤتمر حابي الاقتصادي اليوم الاثنين، أن من بين هذه الأدوات التمويلية فإن الحكومة ستبادر بطرح سندات للتنمية المستدامة والتي طرحتها دولة وحيدة حتى الآن.

وتستهدف الحكومة أيضا طرح صكوك سيادية في الفترة المقبلة، بحسب الوزير، الذي أشار إلى أن مصر كانت أول دولة بالشرق الأوسط تصدر السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار.

وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

مؤتمر حابي الاقتصادي سندات للتنمية المستدامة محمد معيط الحكومة

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