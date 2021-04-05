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تراجع حاد في البورصة.. والمؤشر الرئيسي يهبط 2.4% بسبب مبيعات الأجانب

11:06 ص الإثنين 05 أبريل 2021
تراجع حاد في البورصة.. والمؤشر الرئيسي يهبط 2.4% بسبب مبيعات الأجانب

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

هوى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 خلال الساعة الأولى من جلسة تداول اليوم الاثنين بنسبة بلغت 2.46% إلى مستوى 10161 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.

كما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.21%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 4.44%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 2.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 2.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 40.7 مليون جنيه.

قال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أون لاين، لمصراوي، إن تراجع مؤشرات البورصة بعد ساعات من جلسة اليوم يرجع إلى الضغوط البيعية من قبل المستثمرين الأجانب، وذلك بسبب بعض المخاوف المتعلقة بسد النهضة.

وأضاف غريب، أن تراجع سهم التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر في المؤشر الرئيسي ساهم في هذا النزول الكبير للمؤشر الرئيسي.

وتراجع سهم التجاري الدولي بنسبة بلغت 2.89%، إلى 54.6 جنيه مقابل 56.3 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 1.4% إلى مستوى 10417 نقطة.

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