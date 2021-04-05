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وزير المالية: 2.8% معدل النمو الاقتصادي المتوقع العام الجاري

11:03 ص الإثنين 05 أبريل 2021
وزير المالية: 2.8% معدل النمو الاقتصادي المتوقع العام الجاري

الدكتور محمد معيط وزير المالية

كتبت- شيماء حفظي:

تصوير- هاني رجب:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو 5.4% في العام المالي المقبل 2021-2022 مقارنة بمعدل 2.8% متوقع خلال العام المالي الجاري.

وأضاف الوزير، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بمؤتمر حابي الاقتصادي اليوم الاثنين، أن السياسات المرنة ساهم في تحقيق نمو إيجابي حقيقي بنسبة 3.6% خلال العام المالي الماضي، موضحا أن الحكومة وضعت إطارا محكما للتعامل مع الظروف الطارئة وتداعيات فيروس كورونا.

كما توقع معيط أن يتراجع العجز الكلي للموازنة إلى 7.7% في السنة المالية الحالية من 7.9% في 2019-2020، على أن يصل إلى 6.6% في 2021-2022.

وذكر الوزير أن الحكومة خصصت حزمة تحفيزية بقيمة 100 مليار جنيه استفادت منها عدد من القطاعات بينها الصناعة والسياحة والصحة والتصدير وغيرها، مؤكدا أنه تمت تلبية كافة احتياجات القطاع الصحي وتوفير خدمات الرعاية الصحية كأولوية.

وحضر الجلسة الافتتاحية هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

محمد معيط وزير المالية النمو الاقتصادي مؤتمر حابي الاقتصادي

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