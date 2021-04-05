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تراجع البلطي وارتفاع المكرونة.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الاثنين

10:16 ص الإثنين 05 أبريل 2021
تراجع البلطي وارتفاع المكرونة.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الاثنين

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 21 و22 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري 30 جنيهًا ليتراوح بين 300 جنيه و380 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك البوري اليوم ليتراوح بين 42 و48 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

أسعار الأسماك سوق العبور السمك البلطي سوق الجملة

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