وزيرة التجارة تصدر قرارا بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش لمدة 3 أشهر

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش فقط لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد

كما نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

وقالت جامع إن هذا القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك في إطار خطة الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأشارت الوزيرة إلى أن معدل استهلاك الفول يزيد خلال شهر رمضان بنسبة تصل إلى ثلاثة أضعاف الأشهر الأخرى.

وذكرت أن إجمالي إنتاج السوق المحلي من الفول لا يفي سوى بنحو 30% من الاستهلاك المحلي، ومن ثم يتم استيراد حوالي 70% من الاحتياجات من الخارج.

وأضافت الوزيرة أن قرار وقف التصدير عزز من المخزون الاستراتيجي للفول، كما ساهمت القرارات السابقة بوقف تصدير الفول بشكل كبير في استقرار أسعار الفول بالسوق المحلي، الأمر الذي انعكس إيجاباً على سعر البيع للمستهلك المصري.