مصر تفوز بعضوية مجلس إدارة صندوق تابع للاتحاد البريدي العالمي

كتب- علاء حجاج:

فازت مصر، متمثلة في البريد المصري، بعضوية مجلس إدارة صندوق تحسين نوعية الخدمة التابع للاتحاد البريدي العالمي، لمدة 3 سنوات قادمة، بحسب بيان من هيئة البريد اليوم الأحد.

جاء ذلك خلال الانتخابات التي جرت في 31 مارس 2021 عبر إرسال استمارات التصويت إلى جميع الدول الأعضاء بمجلس الاستثمار البريدي وعددها ٤٠ دولة، وفقا للبيان.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن فوز مصر بعضوية مجلس إدارة صندوق تحسين نوعية الخدمة على مدار ثلاث سنوات يمثل تجسيداً واضحاً للدور الإقليمي والدولي الذي قام به البريد المصري خلال الفترة الماضية والمتمثل في المشاركات الفاعلة في كافة اجتماعات الاتحادات البريدية.

وأضاف أنه تم خلال هذه المشاركات استعراض تجربة تطوير البريد المصري كنموذج نجاح ومثل يحتذى به لتطوير الهيئات البريدية على مستوى اتحاد البريد العالمي من حيث تطوير البنية التحتية وميكنة جميع الخدمات المقدمة وتطبيق مفاهيم التحول الرقمي والشمول المالي.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن البريد المصري حقق هذا الإنجاز بعد منافسة قوية مع العديد من الدول للفوز بهذا المنصب ومنهم كوت ديفوار والجزائر، حيث تمكن البريد المصري من الفوز بثقة ودعم أغلب الدول الأعضاء والتي تمتلك حق التصويت والبالغ عددهم 40 دولة.

وذكر فاروق أن هذا النجاح الجديد يؤكد على ريادة مصر على المستويين الإقليمي والدولي في تقديم الخدمات البريدية المختلفة على كافة المستويات، ويأتي استكمالاً لسلسلة النجاحات التي يحققها البريد المصري خلال الفترة الحالية.