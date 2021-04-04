"مصر الجديدة للإسكان" تطرح كراسة شروط تطوير 1695 فداناً في "هليوبارك"

كتبت- شيماء حفظي:

طرحت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، اليوم الأحد، كراسة شروط تطوير أراضي بمساحة 1695 فداناً بمدينة هليوبارك بالشراكة مع مطورين عقاريين.

وقالت الشركة، في إفصاح للبورصة، عن آخر تطورات خطة تطوير الشركة، إنها فتحت باب المفاوضات مع مجموعة من المطورين العقاريين الرئيسيين بهدف تطوير مساحة بين ألف و1200 فدان، عن طريق المشاركة بنسبة من إيرادات المشروع.

وأبدى بعض كبار المطورين العقاريين الاهتمام بهذا الطرح ومن المتوقع إنهاء التعاقد في الربع الثالث من العام الجاري، على أن يتم استخدام إيرادات الشركة من هذا التعاقد في مشاريع تطوير نيوهليوبوليس، وفقا للبيان.

وتقع أرض هليوبارك على طريق القاهرة – السويس الصحراوي، ما بين مشروعي الرحاب ومدينتي بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة.

وتعاقدت الشركة مع فريق متكامل من أكبر المكاتب العالمية المتخصصة لإعداد دراسات الجدوى والتسويق والاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات لإعداد مخطط عام جديد للمشروع، وفقا للبيان.

وقالت الشركة، إنها حصلت على تمويل بقيمة 286 مليون جنيه، عن طريق حوالات حق، وإنها تتفاوض حاليا للحصول على حوالة حق أخرى بقيمة 671 مليون جنيه، والمتوقع الحصول عليه في الشهر الجاري.

وأوضحت الشركة، أن التمويل الجديد يمكنها من تنفيذ خطتها خلال هذا العام، المرتكزة على المشاريع الجارية في مدينة نيو هليوبوليس، وتغيير صورة المدينة.

كما وضعت الشركة دراسة مالية تفصيلية للموارد المطلوبة خلال السنوات التالية للسنة الاولى تمهيدا لاستدعاء زيادة رأس المال خلال العام الاول، مشيرة إلى أنها ستتخذ القرار بعد مزيد من الدراسة، فيما ستكون الزيادة في حدود مليار جنيه خلال عام من الآن، وفقا للبيان.

وفيما يتعلق بمشروع تطوير وتنمية مدينة هليوبوليس، قالت الشركة إنها ستنتهي من دراسات السوق خلال الشهر الجاري، وأنها أسندت أعمال تطوير وتحديث المخطط العام، لمكتب أ.د محمود يسري وشركاه، وسيتم الانتهاء منه في أغسطس المقبل.

وأوضحت الشركة، أنها ستطرح المشاركات لمساحات بحدود 500 فدان "قطعة أو قطعتين" مع مطورين عقاريين بعد اختيار هذه الأراضي، والعمل على ترفيقها، مشيرة إلى أنه سيبدأ الإعداد لها ابتداء من يونيو المقبل.

وأرست الشركة مزاد لبيع قطعة أرض بمساحة 270 فدانا في أقصى شمال المدنية وشمال خط القطار المكهرب على أحد المستثمرين بقيمة 2.5 مليار جنيه، والتي تزيد عن 4 مليارات جنيه على 10 سنوات، بما يضمن دخلا سنويا منتظما يتم استخدامه في أعمال التطوير والمشروعات الجديدة.

وقالت الشركة، إنها ستطرح مشروع تطوير منطقة غرناطة خلال الربع الثاني من 2021، في إطار إيجاد فرص استثمارية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، مع الحفاظ على التراث الخاص بالمكان وتشغيله خلال عام من الآن.