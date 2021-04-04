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تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد

12:46 م الأحد 04 أبريل 2021
تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 758 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 650 جنيهًا، وعيار 24 نحو 866 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب 6064 جنيهًا.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب الذهب غرفة القاهرة التجارية جرام الذهب عيار 21 عيار 18

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