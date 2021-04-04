الإحصاء: 18% انخفاضا بعجز الميزان التجاري خلال يناير الماضي

كتبت- ياسمين سليم:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له اليوم الأحد، إن العجز في الميزان التجاري سجل 3.15 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي مقابل 3.85 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 17.9%.

وأضافت الجهاز أن قيمة الصادرات خلال يناير الماضي انخفضت بنسبة 8.4%، حيث بلغت 2.5 مليار دولار مقابل 2.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع الجهاز ذلك التراجع إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 2.5%، والبترول الخام بنسبة 11.9%، والملابس الجاهزة بنسبة 8%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 2.3%).

بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يناير 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (الأسمدة بنسبة 19.3%، والفواكه الطازجة بنسبة 17.9%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 11.5%، والسجاد والكليم 7.1%).

كما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 13.9% خلال يناير الماضي، حيث بلغت 5.65 مليار دولار مقابل 6.57 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وهو ما أرجعه جهاز الإحصاء إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع.

وأشار الجهاز إلى أن من أهم السلع التي انخفضت وارداتها خلال يناير منتجات البترول بنسبة 9.5 %، وسيارات الركوب بنسبة 14.1%، ومواد أولية من الحديد أو الصلب بنسبة 3.7%، والبترول الخام بنسبة 53.7%.

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها فول الصويا بنسبة 162.4%، والذرة بنسبة 43.9%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 18.9%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 12%.