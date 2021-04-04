شعبة الدخان باتحاد الصناعات تعلن رسمياً تأجيل مزايدة رخصة إنتاج السجائر

القاهرة- مصراوي:

أعلن إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن هيئة التنمية الصناعية أخطرت المنشآت العاملة في قطاع صناعة الدخان والشعبة بأنه تم تأجيل جلسة فتح العروض الفنية الخاصة بالمزايدة المحدودة لطرح الرخصة الجديدة لإنتاج السجائر.

وقال إمبابي، في بيان لغرفة الصناعات الغذائية اليوم الأحد، إن الهيئة أشارت إلى أن هذا التأجيل سيكون لحين الانتهاء من الرد على الاستفسارات المقدمة من بعض الشركات أعضاء الغرفة واعتماد الرد من مجلس الوزراء.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصدرين بشركات تبيع السجائر في مصر، قولهما أمس، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أبلغتهم أمس بتأجيل جلسة الفض الفني لمزايدة رخصة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية، بحسب ما نشره موقع العربية نت.

وكان آخر موعد للتقدم للمزايدة، التي طلبت بعض الشركات تجميدها، غدا الأحد وتاريخ الانعقاد 6 يونيو المقبل.

وقال أحد المصدرين في تصريحات لرويترز "ما نفهمه من الخطاب أن التأجيل لأجل غير محدد"، متوقعا تغيير شروط المزايدة "في حالة عقدها مجددا".

وتحتكر الشرقية للدخان صناعة السجائر في مصر، وتنتج أيضا تبغ الغليون والسيجار والمعسل. وتبلغ الحصة السوقية للشركة حوالي 70%، والنسبة الباقية للشركات الأجنبية.

وكانت المزايدة المزمعة تشترط مساهمة الشرقية للدخان بنسبة 24% من رأسمال الشركة التي سيؤسسها صاحب العرض الفائز.

وتشترط المزايدة ألا يقل الإنتاج السنوي للشركة الجديدة عن 15 مليار سيجارة، وهو ما قالت شركات في خطاب أرسلته الشهر الماضي تطلب فيه التجميد إنه سيقيد من إمكانية منافسة عدد أكبر على الترخيص، إذ أن تلك الطاقة "لا تتناسب مع واقع صناعة السجائر في مصر".

وكانت مصادر مطلعة، لمصراوي منذ نحو أسبوعين، إن مجموعة من الشركات العاملة في قطاع السجائر والدخان، تقدمت بشكاوى لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بشأن كراسة الشروط الخاصة بمزايدة الرخصة الجديدة لإنتاج السجائر التي طرحتها هيئة التنمية الصناعية مؤخرا.

وأضافت المصادر أن هذه الشركات أشارت في شكواها إلى تضررها من الشروط التي تتضمنها كراسة شروط المزايدة.