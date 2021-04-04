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ارتفاع الدواجن البيضاء والكتاكيت مع اقتراب شهر رمضان

11:17 ص الأحد 04 أبريل 2021
ارتفاع الدواجن البيضاء والكتاكيت مع اقتراب شهر رمضان

الدواجن البيضاء

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر كيلو الدواجن البيضاء ارتفع بالمزرعة بين جنيه واحد وجنيهين للكيلو الواحد خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه يوم الجمعة الماضي، وذلك مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف السيد أن سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة ارتفع إلى بين 26 و27 جنيهًا مقابل 25 جنيهًا، لتباع للمستهلك بين 30 و31 جنيهًا، بحسب المنطقة التي تباع بها.

كما زاد سعر الكتكوت جنيها واحدا ليتراوح بين 8 و10 جنيهات في المزرعة اليوم مقابل سعر يتراوح بين 7 و9 جنيهات يوم الجمعة.

بينما استقر سعر كرتونة البيض في المزرعة لتباع بقيمة 32 جنيهًا، وللمستهلك 36 جنيهًا في الأسواق.

وبحسب رئيس الشعبة، يصل سعر كيلو الدواجن البلدي إلى بين 32 و38 جنيهًا، وسعر كيلو البط الأبيض إلى 26 جنيهًا للكيلو، ويتراوح سعر كيلو البط المولر بين 37 و38 جنيهًا.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

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