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تراجع الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

10:24 ص الأحد 04 أبريل 2021
تراجع الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو الطماطم، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي بين 10 قروش و50 قرشا خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

بينما تراجع سعر كيلو الفاصوليا جنيها واحدا، اليوم، ليتراوح بين 6 جنيهات و11 جنيها، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.1 و2 جنيه، بزيادة 10 قروش.

البطاطس بين 1.1 و2.3 جنيه.

البصل بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 6 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيه واحد.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 7 و10 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور سوق الجملة

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