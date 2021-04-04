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ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

10:24 ص الأحد 04 أبريل 2021
ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 21 و23 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 30 جنيهًا ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك البوري اليوم ليتراوح بين 42 و48 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

أسعار الأسماك سوق العبور الأسماك

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