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ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد

10:23 ص الأحد 04 أبريل 2021
ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة طفيفة بلغت 0.02% إلى مستوى 10567 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.28%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.21%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية جلسة الخميس الماضي بنسبة طفيفة بلغت 0.03% إلى مستوى 10564 نقطة.

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