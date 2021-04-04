ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة طفيفة بلغت 0.02% إلى مستوى 10567 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.28%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.21%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية جلسة الخميس الماضي بنسبة طفيفة بلغت 0.03% إلى مستوى 10564 نقطة.