ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة طفيفة بلغت 0.02% إلى مستوى 10567 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.28%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.21%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية جلسة الخميس الماضي بنسبة طفيفة بلغت 0.03% إلى مستوى 10564 نقطة.
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