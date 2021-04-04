ارتفاع الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه الخميس الماضي، بينما استقرت أسعار 5 عملات عربية أخرى، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وارتفع سعر الدينار الكويتي 7 قروش ليصل إلى 48.99 جنيه للشراء، و52.13 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار البحريني عند 40.41 جنيه، و40.75 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدينار الأردني ثابتا عند 21.75 جنيه للشراء، و22.21 جنيه للبيع.

وبقي سعر الريال القطري ثابتا عند 4.01 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي عند 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الريال السعودي على مستواه عند 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.