انقطاع المكالمة.. هل تحسنت الخدمات الصوتية لشبكات المحمول في منطقتك؟

كتب – علاء حجاج:

أصدر اليوم المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز تقريره لنتائج قياسات الربع الأول لعام ٢٠٢١.

ويعرض التقرير مؤشرات جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري؛ حيث تم إجراء اختبارات قياسات جودة خدمات الهاتف المحمول لعدد ٨١ منطقة (مدينة وحي)، مع زيادة القدرات الفنية لإجراء القياسات الميدانية للوصول إلى المستوى الإداري الثالث في الطرق والمدن والاحياء، وذلك باستخدام سيارات القياس لمسافات تصل إلى أكثر من ١٠٠ ألف كم على مدار الثلاثة أشهر.

وقال التقرير إنه تم رصد تحسن جودة الخدمة في 6 مناطق خلال الربع الأول 2021، نتيجة التنسيق المستمر مع المشغلين لحل مشاكل جودة الخدمة، بينما مازالت 44 منطقة تعاني من سوء جودة الخدمة، وجاري العمل مع المشغلين لتحسين جودة الخدمات المقدمة بها، من خلال تسريع آليات بناء الأبراج، وتجهيز الشبكات الحالية للعمل بالترددات الجديدة مما يساهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين بهذه المناطق.

وجاءت أبرز المناطق المتأثرة كالتالي:

فودافون: من أصل ٨١ مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد إجمالي عدد ٢١ منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها الدلتا والصعيد والقناة.

أورانج: من أصل ٨١ مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد ٣١ منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها الدلتا والقاهرة والإسكندرية.

اتصالات: من أصل ٨١ مدينة وحي تم إجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد ٣٧ منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها الصعيد والدلتا والإسكندرية.

وي: من أصل ٨١ مدينة وحي تم إجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد ٥٤ منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها القاهرة والصعيد والدلتا.

مؤشرات قياس جودة الخدمات الصوتية:

مؤشر عدم بدء المكالمة:

بلغ إجمالي عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة الصوتية فيما يتعلق بمؤشر عدم بدء المكالمة:

٧٣ منطقة لشهر يناير مقسمة كالآتي (٩ مناطق لشركة فودافون – ١٢ منطقة لشركة أورانج – ١٧ منطقة لشركة اتصالات – ٣٥ منطقة لشركة وي)

٦٥ منطقة لشهر فبراير مقسمة كالآتي (١٢ منطقة لشركة فودافون – ١٣ منطقة لشركة أورانج – ١٣ منطقة لشركة اتصالات – ٢٧ منطقة لشركة وي)

٥٧ منطقة لشهر مارس مقسمة كالآتي (٧ مناطق لشركة فودافون – ٢٠ منطقة لشركة أورانج – ١١ منطقة لشركة اتصالات – ١٩ منطقة لشركة وي)

تحسن عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر عدم بدء المكالمة لشركات فودافون، اتصالات ووي في شهر مارس ٢٠٢١ مقارنة بشهر يناير ٢٠٢١ بينما تم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر عدم بدء المكالمة لشركة اورانج في شهر مارس ٢٠٢١ مقارنة بشهر يناير ٢٠٢١.

مؤشر جودة صوت المكالمة:

بلغ عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة الصوتية فيما يتعلق بمؤشر جودة صوت المكالمة:

١٢ منطقة لشهر يناير مقسمة كالآتي (٦ مناطق لشركة فودافون – ٢ منطقة لشركة أورانج –منطقة واحدة لشركة اتصالات – ٣ مناطق لشركة وي)

٧ مناطق لشهر فبراير مقسمة كالآتي (٤ مناطق لشركة فودافون – منطقتان لشركة أورانج – منطقة واحدة لشركة وي)

٨ مناطق لشهر مارس مقسمة كالآتي (منطقتان لشركة فودافون – ٣ مناطق لشركة أورانج - منطقة واحدة لشركة اتصالات - منطقتان لشركة وي)

تحسن عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر جودة صوت المكالمة لشركتي فودافون ووي، في شهر مارس 2021 مقارنة بشهر يناير 2021، مع ثبات عدد المناطق المتأثرة لشركة اتصالات، بينما تم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر جودة صوت المكالمة لشركة اورانج في شهر مارس 2021 مقارنة بشهر يناير 2021.

مؤشر عدم اكتمال المكالمة:

بلغ إجمالي عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة الصوتية فيما يتعلق بمؤشر عدم اكتمال المكالمة:

٢١ منطقة لشهر يناير مقسمة كالآتي (منطقة واحدة لشركة فودافون – ٤ مناطق لشركة أورانج – ١٢ منطقة لشركة اتصالات – ٤ مناطق لشركة وي)

١٧ منطقة لشهر فبراير مقسمة كالآتي (منطقتان لشركة فودافون – منطقتان لشركة أورانج – ٧ مناطق لشركة اتصالات – ٦ مناطق لشركة وي)

١٠ منطقة لشهر مارس مقسمة كالآتي (منطقة واحدة لشركة فودافون – ٦ مناطق لشركة اتصالات – ٣ مناطق لشركة وي)

تحسن عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر عدم اكتمال المكالمة لشركات اورانج واتصالات ووي في شهر مارس 2021 مقارنة بشهر يناير 2021، مع ثبات عدد المناطق المتأثرة لشركة فودافون.